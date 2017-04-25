Наставник "Осасуны": "Понадобятся наручники и пистолет, чтобы сдержать Месси"

Исполняющий обязанности главного тренера "Осасуны" Петар Васильевич в преддверии матча 34-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" отметил, что команде понадобятся наручники и пистолет, чтобы сдержать нападающего соперника Лионеля Месси.

– Я уже говорил с игроками по поводу того, как сдержать Месси, – приводит слова Васильевича ESPN. - Они мне в ответ сказали, что нам понадобятся для этого наручники и пистолет. Лионель уходит в тень, но когда включается на 10 минут, то делает то, что он делает. Нам нужно выйти на поле и бороться без страха. "Барселона" ведет борьбу за чемпионство, любой ее игрок способен решить исход матча. Соперник не может позволить себе совершить осечку на глазах у своих болельщиков. Поэтому нам будет тяжело.