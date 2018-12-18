Месси вручили пятую "Золотую бутсу"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси на торжественной церемонии получил "Золотую бутсу". В сезоне-2017/18 он забил 34 гола в чемпионате Испании.
Для аргентинца это рекордная пятая награда. Четырежды "Золотую бутсу" выигрывал Криштиану Роналду, остальные обладатели не побеждали больше двух раз. Ранее Месси побеждал в сезонах-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46) и 2016/17 (37).
The #Messi moment you've all been waiting for. pic.twitter.com/yjiogbzSYf– FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2018 г.
"Золотая бутса" - награда лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Она вручалась с 1968 по 1991 год по абсолютному показателю (количество голов). С 1992 по 1996-й награда не вручалась, в 1997 году ее возродили, но по новым правилам - число забитых мячей умножалось на коэффициент чемпионата.
🔥 Leo #Messi🔥– FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 декабря 2018 г.
🐐 Record 5th #GoldenShoe
🏆👟 2009/10 👉⚽ 34 goals
🏆👟 2011/12 👉⚽ 50 goals
🏆👟 2012/13 👉⚽ 46 goals
🏆👟 2016/17 👉⚽ 37 goals
🏆👟 2017/18 👉⚽ 34 goals pic.twitter.com/3zL8fsGSgx