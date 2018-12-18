Месси вручили пятую "Золотую бутсу"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси на торжественной церемонии получил "Золотую бутсу". В сезоне-2017/18 он забил 34 гола в чемпионате Испании.

Для аргентинца это рекордная пятая награда. Четырежды "Золотую бутсу" выигрывал Криштиану Роналду, остальные обладатели не побеждали больше двух раз. Ранее Месси побеждал в сезонах-2009/10 (34 гола), 2011/12 (50), 2012/13 (46) и 2016/17 (37).

"Золотая бутса" - награда лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Она вручалась с 1968 по 1991 год по абсолютному показателю (количество голов). С 1992 по 1996-й награда не вручалась, в 1997 году ее возродили, но по новым правилам - число забитых мячей умножалось на коэффициент чемпионата.