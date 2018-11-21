Мазинью: "Никто не может понять, почему Рафинья не играет в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Рафинья может покинуть команду, поскольку не получает достаточно игровой практики. Об этом рассказал отец и агент игрока Мазинью.

– Это невероятно. Никто не может понять, почему он не играет, – цитирует A Bola Мазинью. – Только тренер может ответить на этот вопрос. Рафинья хочет играть регулярно. Если этого не случится в "Барселоне", ему придется сменить команду. Есть заинтересованные клубы. "Барселона" уже дала нам зеленый свет, так что будем искать варианты.