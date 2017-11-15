Маскерано вернулся в расположение "Барселоны" из России с травмой и пропустит около месяца

Полузащитник "Барселоны" Хавьер Маскерано получил травму в товарищеском матче между Аргентиной и Нигерией (2:4), который проходил в Краснодаре, информирует пресс-служба каталонцев. Футболист вернулся в клуб, где врачи диагностировали у него повреждение бедра правой ноги. Отмечается, что восстановление займет четыре недели.

Маскерано точно пропустит матчи чемпионата Испании против "Леганеса" (18 ноября), "Валенсии" (26 ноября), "Сельты" (3 декабря) и "Вильярреала" (10 декабря). Кроме того, аргентинец не сыграет в Лиге чемпионов с "Ювентусом" (22 ноября) и "Спортингом".