Малком мог перейти в "Интер"

Бразильский нападающий "Барселоны" Филипе Малком мог стать игроком миланского "Интера", информирует Football Italia.

По данным издания, черно-синие были заинтересованы в подписании бразильца минувшим летом. Малком даже был готов лететь в Италию для прохождения медобследования. Однако каталонцы перехватили игрока, сделав ему более выгодное предложение.

Малком перешел в "Барселону" 24 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт. На одной из тренировок в начале сентября игрок получил травму лодыжки.

Восстановившись к концу месяца, он провел всего две игры за сине-гранатовых в ла лиге, дважды выходя на замену.