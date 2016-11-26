"Малага" вырвала победу у "Депортиво"

"Малага" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России вырвала победу у "Депортиво" - 4:3. Решающий гол на второй компенсированной минуте второго тайма забил нападающий Хавьер Онтиверос.

Чемпионат Испании

Ла лига

13-й тур

"Малага" - "Депортиво" - 4:3 (2:1)

Голы: Борхес, 4 - с пенальти (0:1). Сантос, 21 - с пенальти (1:1). Рамирес, 40 (2:1). Сантос, 56 (3:1). Андоне, 72 (3:2). Борхес, 81 (3:3). Онтиверос, 90+2 (4:3).

"Малага": Камени, Торрес Гомес, Росалес, Рикка, Вильянуэва, Кастро, Камачо, Аньор, Пабло Форнальс (Дуда, 87), Рамирес (Эн-Несири, 54), Сантос (Онтиверос, 73).

"Депортиво": Тытонь, Сидней, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Бруну Гама (Эмре Чолак, 90+3), Борхес, Фажр (Карлес Хиль, 68), Гильерме, Андоне, Морено (Москера, 90).

Предупреждения: Луизинью, 10. Аньор, 76. Камачо, 78. Онтиверос, 90+2.

Судья: Виканди Гарридо.

26 ноября. Малага. Стадион La Rosaleda.