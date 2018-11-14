Лука Модрич: "Я стал лучше двигаться и принимать решения"

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич отметил, что чувствует себя лучше, чем в начале сезона. Ранее хорват жаловался на физическую и моральную истощенность.

– После чемпионата мира было тяжело поддерживать прежнюю интенсивность, – цитирует Marca Модрича. – На чемпионате мира все было здорово, после этого было трудно поддерживать тот же уровень.

Чувствую, что сейчас заиграл лучше. Сказывались эмоции после чемпионата мира. Но для меня решающее значение имело отсутствие предсезонной подготовки. Мне она нужна была. Теперь мне лучше во всем. И морально, и физически. Я замечаю, что стал лучше двигаться и принимать решения.