Луиз Фелипе Сколари подтвердил переход Паулинью в "Барселону"

Главный тренер "Гуанчжоу" Луиз Фелипе Сколари подтвердил информацию о том, что полузащитник Паулинью перейдет в "Барселону". Ранее сообщалось, что сине-гранатовые заплатят 40 миллионов евро за трансфер хавбека.

– Паулинью – выдающийся футболист, обладающий высоким уровнем индивидуального мастерства, – приводит AS слова Сколари. – Благодаря высокой цене, которую заплатит "Барселона", мы станем более узнаваемы. Я желаю бразильцу успехов в будущем.

Предполагалось, что в качестве игрока "Барселоны" Паулинью будет представлен в понедельник. Отметим, у 29-летнего бразильца есть опыт выступлений в Европе. Он провел два сезона в "Тоттенхэме", в который перешел из "Коринтианса". Последние два года играет в Китае.

"Барселона" в понедельник представит Паулинью//

"Барселона" приобрела Паулинью за 40 миллионов евро?