03:27 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Суарес – о фото с Месси: "С лучшим футболистом в истории"

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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) выразил восхищение игрой команды. Уругваец разместил на своей странице в твиттере фотографию с героем встречи Лионелем Месси, ставший автором победного гола. Суарес назвал аргентинца лучшим футболистом в истории.

"Команда была великолепна. Каждый играл зрелищно. С лучшим футболистом в истории. Мои поздравления, друзья", – написал Суарес.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igogohruhru

Да, зубы хороши... Такими зубами можно тросы перекусывать

04:14