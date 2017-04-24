Луис Суарес – о фото с Месси: "С лучшим футболистом в истории"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) выразил восхищение игрой команды. Уругваец разместил на своей странице в твиттере фотографию с героем встречи Лионелем Месси, ставший автором победного гола. Суарес назвал аргентинца лучшим футболистом в истории.

"Команда была великолепна. Каждый играл зрелищно. С лучшим футболистом в истории. Мои поздравления, друзья", – написал Суарес.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"