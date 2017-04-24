Луис Суарес – о фото с Месси: "С лучшим футболистом в истории"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) выразил восхищение игрой команды. Уругваец разместил на своей странице в твиттере фотографию с героем встречи Лионелем Месси, ставший автором победного гола. Суарес назвал аргентинца лучшим футболистом в истории.
"Команда была великолепна. Каждый играл зрелищно. С лучшим футболистом в истории. Мои поздравления, друзья", – написал Суарес.
"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
The team was great! Everybody's effort was SPECTACULAR 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻– Luis Suarez (@LuisSuarez9) 23 апреля 2017 г.
With the best player in HISTORY 💯💯💯💯💯
Congratulations my friend !!!!! pic.twitter.com/0o0oja9PPF
igogohruhru
Да, зубы хороши... Такими зубами можно тросы перекусывать
04:14