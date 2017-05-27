Луис Энрике: "Возможно, 10 июля я сделаю всем сюрприз и вернусь в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании против "Алавеса" шутя ответил на вопрос о своем будущем. Ранее наставник объявил о своем уходе из каталонского клуба.

- Возможно, я вернусь 10 июля и устрою всем вам сюрприз, - приводит Marca слова Энрике. - Я еще молод, почему бы не вернуться? Вы говорите, что я состарился на работе, но посмотрите, вы сами набрали вес.

Финал Кубка Испании между "Барселоной" и "Алавесом" состоится завтра, 27 мая, начало встречи – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.