Луис Энрике: "Реал Сосьедад" был намного лучше "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 13-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедад" (1:1) отдал должное сопернику. По словам специалиста, ничья для его команды в такой ситуации – хороший результат.

– "Реал Сосьедад" намного превосходил нас, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Энрике. – Большинство команд стараются добиться результата в матчах с нами, защищаясь. А сегодня соперник играл с мячом и заслуживал три очка. Во втором тайме футбол стал более или менее равным, но не настолько, чтобы мы могли рассчитывать на победу. Шесть игроков "Реал Сосьедад" осуществляли прессинг на нашей половине. К тому же проигрывали бесконечное множество дуэлей.