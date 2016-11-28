03:57 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Реал Сосьедад" был намного лучше "Барселоны"

0
0
0

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после матча 13-го тура чемпионата Испании с "Реал Сосьедад" (1:1) отдал должное сопернику. По словам специалиста, ничья для его команды в такой ситуации – хороший результат.

– "Реал Сосьедад" намного превосходил нас, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Энрике. – Большинство команд стараются добиться результата в матчах с нами, защищаясь. А сегодня соперник играл с мячом и заслуживал три очка. Во втором тайме футбол стал более или менее равным, но не настолько, чтобы мы могли рассчитывать на победу. Шесть игроков "Реал Сосьедад" осуществляли прессинг на нашей половине. К тому же проигрывали бесконечное множество дуэлей.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ