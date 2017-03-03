Луис Энрике: "После объявления об уходе из "Барселоны" мне стало немного легче"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что не знает, чем будет заниматься в следующем сезоне. 1 марта специалист объявил о том, что покинет "Барселону" по окончании сезона. Такое решение он принял в связи с "необходимостью отдохнуть". За три года у руля команды тренер выиграл с "Барселоной" 8 из 10 возможных трофеев.

– Самочувствие? Я не изменился, но сейчас мне немного легче, – цитирует Marca Энрике. – Не хочу рассуждать о кандидатуре нового тренера. Буду наслаждаться тремя оставшимися месяцами у руля команды, пытаясь сделать так, чтобы мои игроки чувствовали себя комфортно. Мое будущее? Не знаю. Не могу сказать, буду ли сидеть дома в течение следующего игрового года.

Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво