Луис Энрике: "Барселона" постарается купить правого защитника"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что в ближайшее время команда постарается приобрести нового правого защитника. Несмотря на закрытое трансферное окно, каталонцам по регламенту чемпионата Испании разрешено включить в заявку любого игрока из страны или свободного агента. Это стало возможным после того, как защитник команды Алейш Видаль выбыл из строя на пять месяцев.

– Клуб попробует подписать нового защитника, – цитирует AS Энрике. – Сейчас мы находимся в положении, когда любая травма или дисквалификация заставляет вносить серьезные изменения в состав. Состав команды требует расширения. Мы мониторим ситуацию, ждем, когда один из потенциальных новичков убедит нас подписать с ним контракт.