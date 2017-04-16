Луис Энрике: "Барселона" будет биться до самого конца"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после победы над "Реал Сосьедад" (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании отметил самоотдачу своей команды. По словам специалиста, каталонцы готовы к ответной игре с "Ювентусом", а также к встрече с "Реалом".

- "Барселона" заслужила победу над "Реал Сосьедад", хоть это и было непросто, - приводит пресс-служба сине-гранатовых слова Энрике. - Отмечу отношение команды к этой встрече.

Каталонцы живы в преддверии ответной игры в Лиге чемпионов и класико. Было заметно, что футболисты готовы к любой ситуации. Данный результат - хорошая отправная точка для ответного матча с "Ювентусом". Мы будем биться до самого конца.