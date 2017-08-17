Лионель Месси: "Выражаю полное неприятие любого рода актов насилия. Мы не сдадимся"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, как и многие другие звезды мирового футбола, выразил соболезнования в связи с терактом в Барселоне. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек.

– Хочу выразить мои соболезнования и полную поддержку родным и близким погибших в страшной атаке в нашей любимой Барселоне. Выражаю полное неприятие любого рода актов насилия. Мы не сдадимся. Нас гораздо больше – тех, кто хочет жить в мире без ненависти и где уважение и толерантность являются основной жизни, - написал Месси в Твиттере.

Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. Водитель фургона скрылся, но его личность установлена.