"Леванте" обыграл "Хетафе"

"Леванте" с минимальным счетом обыграл "Хетафе" (1:0). Единственный гол забил полузащитник Энис Барди.
Чемпионат Испании
Лига 1
8-й тур
"Хетафе" - "Леванте" - 0:1 (0:0)
Гол: Барди, 60.
"Хетафе": Сория, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Арамбарри (Бергара, 54), Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 62), Ндиай (Ибаньес, 67).
"Леванте": Ойер Оласабаль, Тоньо, Кабако (Педро Лопес, 74), Постиго, Пьер, Рочина, Кампанья, Прцич (Барди, 46), Хасон, Моралес, Боатенг (Майораль, 84).
Предупреждения: Джене, 14. Боатенг, 22. Антунеш, 26. Прцич, 32. Хасон, 34. Пьер, 43. Рочина, 90. Ибаньес, 90+2. Суарес, 90+3.
Удаление: Портильо, 90+1.
Судья: Мунуэра Монтера.
6 октября. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".
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