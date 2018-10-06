19:13 | Футбол — Испания

"Леванте" обыграл "Хетафе"

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"Леванте" с минимальным счетом обыграл "Хетафе" (1:0). Единственный гол забил полузащитник Энис Барди.

Чемпионат Испании

Лига 1 

8-й тур 

"Хетафе" - "Леванте" - 0:1 (0:0)

Гол: Барди, 60. 

"Хетафе": Сория, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Арамбарри (Бергара, 54), Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 62), Ндиай (Ибаньес, 67).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Тоньо, Кабако (Педро Лопес, 74), Постиго, Пьер, Рочина, Кампанья, Прцич (Барди, 46), Хасон, Моралес, Боатенг (Майораль, 84).

Предупреждения: Джене, 14. Боатенг, 22. Антунеш, 26. Прцич, 32. Хасон, 34. Пьер, 43. Рочина, 90. Ибаньес, 90+2. Суарес, 90+3. 

Удаление: Портильо, 90+1. 

Судья: Мунуэра Монтера.

6 октября. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".

Хетафе - Леванте

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