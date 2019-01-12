"Леганес" с минимальным счетом обыграл "Уэску"

"Леганес" с минимальным счетом победил "Уэску" в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил нападающий Юссеф Эн-Несири.

"Леганес" занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. "Уэска" с 11 баллами располагается на последней строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

19-й тур

"Леганес" - "Уэска" - 1:0 (0:0)

Гол: Эн-Несири, 73.

"Леганес": Куэльяр, Ньом, Омеруо, Сиовас, Сильва, Бустинса, Рубен Перес, Весга, Оскар Родригес (Эль-Жар, 77), Каррильо (Брэйтуэйт, 64), Эн-Несири (Ресио, 90+4).

"Уэска": Сантамария, Пулидо, Инсуа Бланко, Акапо, Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес (Лонго, 79), Ривера, Мелеро (Гальяр, 62), Феррейро (Авила, 70), Кучо.

Предупреждения: Мелеро, 30. Сиовас, 35. Бустинса, 58. Сантамария, 65. Пулидо, 67. Сильва, 89.

Судья: Мелеро Лопес.

12 января. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".

Все о чемпионате Испании - здесь