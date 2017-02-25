"Леганес" дома разгромил "Депортиво"

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Леганес" на своем поле крупно обыграл "Депортиво" – 4:0.
Чемпионат Испании
Примера
24-й тур
"Леганес" – "Депортиво" – 4:0 (2:0)
Голы: Шимановски, 19 (1:0). Мантовани, 30 (2:0). Лопес, 81 (3:0). Буэно, 90+1 (4:0).
"Леганес": Яго, Тито, Сиовас, Мантовани, Рико, Рубен Перес, Моран (Лопес, 72), Шимановски, Габриэл, Эль-Жар (Буэно, 86), Герреро (Самуэль Гарсия, 77).
"Депортиво": Люкс, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Москера (Луизинью, 46), Эмре Чолак, Карлес Хиль (Фажр, 70), Гильерме, Какюта (Андоне, 46), Хоселу.
Предупреждения: Люкс, 63. Моран, 66. Андоне, 68. Герреро, 68. Гильерме, 75. Фернандо Наварро, 78. Хоселу, 90.
Удаление: Альбентоса 62.
Судья: Мунуэра Монтера (Испания).