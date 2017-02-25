22:26 | ФУТБОЛ — Испания

"Леганес" дома разгромил "Депортиво"

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В матче 24-го тура чемпионата Испании "Леганес" на своем поле крупно обыграл "Депортиво" – 4:0.

Чемпионат Испании

Примера

24-й тур

"Леганес" – "Депортиво" – 4:0 (2:0)

Голы: Шимановски, 19 (1:0). Мантовани, 30 (2:0). Лопес, 81 (3:0). Буэно, 90+1 (4:0).

"Леганес": Яго, Тито, Сиовас, Мантовани, Рико, Рубен Перес, Моран (Лопес, 72), Шимановски, Габриэл, Эль-Жар (Буэно, 86), Герреро (Самуэль Гарсия, 77).

"Депортиво": Люкс, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Москера (Луизинью, 46), Эмре Чолак, Карлес Хиль (Фажр, 70), Гильерме, Какюта (Андоне, 46), Хоселу.

Предупреждения: Люкс, 63. Моран, 66. Андоне, 68. Герреро, 68. Гильерме, 75. Фернандо Наварро, 78. Хоселу, 90.

Удаление: Альбентоса 62.

Судья: Мунуэра Монтера (Испания).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/

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