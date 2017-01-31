16:50 31 января | ФУТБОЛ — Испания

Ласина Траоре станет самым высоким игроком в чемпионате Испании

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Нападающий "Монако" Ласина Траоре, который в ближайшее время будет арендован хихонским "Спортингом", станет самым высоким футболистом действующего розыгрыша чемпионата Испании, информирует Marca. Ивуариец, рост которого составляет 203 сантиметра, опередил в этом списке вратаря "Малаги" и сборной Украины Дениса Бойко (198 сантиметров) и полузащитника "Севильи" Стивена Н'Зонзи (196).

По слухам, за аренду форварда "Спортинг" заплатит один миллион евро. Первую часть сезона африканец провел на правах аренды в ЦСКА. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть мячей.

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Материалы REN-TV

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