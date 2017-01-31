"Спортинг" заплатит за аренду Траоре 1 миллион евро

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре продолжит карьеру в хихонском "Спортинге", утверждает издание El Comercio. По информации источника, аренда 26-летнего нападающего обойдется испанскому клубу в 1 миллион евро. Траоре уже прибыл в Хихон для оформления сделки.

Ранее агент Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал "СЭ" эту информацию. Трансфер Траоре принадлежит "Монако", а за ЦСКА футболист играл на правах аренды. За армейский клуб Траоре провел 21 матч и забил шесть мячей.