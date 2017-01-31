"Спортинг" заплатит за аренду Траоре 1 миллион евро

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре продолжит карьеру в хихонском "Спортинге", утверждает издание El Comercio. По информации источника, аренда 26-летнего нападающего обойдется испанскому клубу в 1 миллион евро. Траоре уже прибыл в Хихон для оформления сделки.
Ранее агент Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал "СЭ" эту информацию. Трансфер Траоре принадлежит "Монако", а за ЦСКА футболист играл на правах аренды. За армейский клуб Траоре провел 21 матч и забил шесть мячей.
serenky25
Огромная потеря для всех клубов РФПЛ (кроме ЦСКА). Раньше в защите можно было вообще не напрягаться.
15:48
Армеец-1
Надеюсь, что это достоверная информация и мы больше в ЦСКА не увидим этого долговязого лодыря! Да и агента его, Селюка, не хочется больше слышать во взаимосвязи с ЦСКА. Очковтиратель!
15:28
shpasic
эль селюксио пишет)
15:22
Enich
они не знают на что подписываются
15:19
fedland
Оказывается не только гинер может брать в аренду за копейки...
15:11