15:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спортинг" заплатит за аренду Траоре 1 миллион евро

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Нападающий ЦСКА Ласина Траоре продолжит карьеру в хихонском "Спортинге", утверждает издание El Comercio. По информации источника, аренда 26-летнего нападающего обойдется испанскому клубу в 1 миллион евро. Траоре уже прибыл в Хихон для оформления сделки.

Ранее агент Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал "СЭ" эту информацию. Трансфер Траоре принадлежит "Монако", а за ЦСКА футболист играл на правах аренды. За армейский клуб Траоре провел 21 матч и забил шесть мячей.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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serenky25

Огромная потеря для всех клубов РФПЛ (кроме ЦСКА). Раньше в защите можно было вообще не напрягаться.

15:48

Армеец-1

Надеюсь, что это достоверная информация и мы больше в ЦСКА не увидим этого долговязого лодыря! Да и агента его, Селюка, не хочется больше слышать во взаимосвязи с ЦСКА. Очковтиратель!

15:28

shpasic

эль селюксио пишет)

15:22

Enich

они не знают на что подписываются

15:19

fedland

Оказывается не только гинер может брать в аренду за копейки...

15:11

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