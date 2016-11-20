16:49 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Я хочу взять "Золотой мяч", но голосование от меня не зависит"

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду считает, что он больше других достоин "Золотого мяча" по итогам 2016 года. По словам португальца, он сделал все для этого.

– Я в этом году сделал все, что было в моих силах, – цитирует Telefoot Криштиану Роналду. – Мы выиграли Лигу чемпионов, Euro-2016. Голосование от меня не зависит, поэтому я не хочу на этом зацикливаться. Если же меня спросить, хочу ли я получить "Золотой мяч", то я отвечу утвердительно. Это был удивительный год для меня. Нет сомнений в том, что это мой лучший год.

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