Криштиану Роналду: "Я хочу взять "Золотой мяч", но голосование от меня не зависит"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду считает, что он больше других достоин "Золотого мяча" по итогам 2016 года. По словам португальца, он сделал все для этого.

– Я в этом году сделал все, что было в моих силах, – цитирует Telefoot Криштиану Роналду. – Мы выиграли Лигу чемпионов, Euro-2016. Голосование от меня не зависит, поэтому я не хочу на этом зацикливаться. Если же меня спросить, хочу ли я получить "Золотой мяч", то я отвечу утвердительно. Это был удивительный год для меня. Нет сомнений в том, что это мой лучший год.