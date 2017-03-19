Криштиану Роналду нецензурно выругался после замены в игре с "Атлетиком"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в игре 28-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (2:1). На 79-й минуте встречи португальца заменил Иско. Направляясь к бровке, лучший бомбардир мадридцев задался вопросов: "Почему меня? Пошел ты".
Отметим, что в текущем сезоне Криштиану Роналду не в первый раз подобным образом реагирует на свою замену. Аналогичная история случилась в матче 6-го тура ла лиги против "Лас-Пальмаса" (2:2).
Зинедин Зидан: "Роналду может быть заменен как и любой другой футболист"
PvsZ
И да, заголовок не соответствует содержимому. Разве "Пошёл ты" - это нецензурно?
09:37
PvsZ
P.S., для модераторов - чем тереть коменты, лучше бы опечатки исправляли. "лучший бомбардир мадридцев задался вопросоВ..."
09:36
PvsZ
В следующий раз ЗиЗу не стерпит и проломит ему грудину лбом.
09:35