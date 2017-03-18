Зинедин Зидан: "Роналду может быть заменен как и любой другой футболист"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Атлетиком" (2:1) в гостевом матче 28-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что лидерство команы в турнирной таблице пока ничего не значит. Также француз объяснил, почему заменил нападающего Криштиану Роналду.

– До конца чемпионата осталось 11 туров, мы лидируем в таблице, но пока это ничего не значит, – приводит Marca слова Зидана. – Сегодня "Реалу" пришлось серьезно поработать, впереди также тяжелые поединки.

Замена Роналду? Нет повода переживать за него – Криштиану может быть замене так же, как и любой другой футболист "Реала". Сам он доволен, ведь мы одержали победу. Роналду и Бензема сегодня проделали огромный объем работы, поэтому мы их заменили по ходу игры.