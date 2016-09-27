09:02 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду: "Мне надоело, что Зидан меня меняет"

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Стали известны слова, которые нападающий "Реала" Криштиану Роналду сказал после замены в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (2:2). Как утверждает Cuatro, сев на скамейку запасных, форвард сказал: "Почему Зидан заменил меня? Я сделал все, чтобы мы повели в счете. Надоело!". 

Ранее сообщалось, что после замены Роналду обругал главного тренера Зинедина Зидана и продолжил перепалку с ним в раздевалке. Сам специалист на пресс-конференции сказал, что убрал лидера атак, чтобы поберечь его.

Сегодня "Реал" в рамках группового турнира Лиги чемпионов встретится с "Боруссией" из Дортмунда. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Храбрец*

Чтобы стать великим, одних достижений маловато, ибо нужно иметь величие, которого у этой несомненно выдающейся, но капризной звезды нет и не было никогда.

10:24

Блудный Свин .

Какой вольный перевод Eu sou sua m&#227;e e memtru fodido...

09:29

Vamphyri

Роналду, безусловно, величайший игрок своего поколения. И может взбрыкнуть. Но сколько себя помню, у Зизу яйца всегда были на месте. Что-то мне кажется дело мордобоем может кончится. И на КриРо я бы не поставил, пожалуй.

09:26

ladafan

не плачь девчонка - пройдут дожди...

09:08

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