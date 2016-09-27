Криштиану Роналду: "Мне надоело, что Зидан меня меняет"

Стали известны слова, которые нападающий "Реала" Криштиану Роналду сказал после замены в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (2:2). Как утверждает Cuatro, сев на скамейку запасных, форвард сказал: "Почему Зидан заменил меня? Я сделал все, чтобы мы повели в счете. Надоело!".
Ранее сообщалось, что после замены Роналду обругал главного тренера Зинедина Зидана и продолжил перепалку с ним в раздевалке. Сам специалист на пресс-конференции сказал, что убрал лидера атак, чтобы поберечь его.
Сегодня "Реал" в рамках группового турнира Лиги чемпионов встретится с "Боруссией" из Дортмунда. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.
Храбрец*
Чтобы стать великим, одних достижений маловато, ибо нужно иметь величие, которого у этой несомненно выдающейся, но капризной звезды нет и не было никогда.
10:24
Блудный Свин .
Какой вольный перевод Eu sou sua mãe e memtru fodido...
09:29
Vamphyri
Роналду, безусловно, величайший игрок своего поколения. И может взбрыкнуть. Но сколько себя помню, у Зизу яйца всегда были на месте. Что-то мне кажется дело мордобоем может кончится. И на КриРо я бы не поставил, пожалуй.
09:26
ladafan
не плачь девчонка - пройдут дожди...
09:08