Криштиану Роналду: "Мне надоело, что Зидан меня меняет"

Стали известны слова, которые нападающий "Реала" Криштиану Роналду сказал после замены в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (2:2). Как утверждает Cuatro, сев на скамейку запасных, форвард сказал: "Почему Зидан заменил меня? Я сделал все, чтобы мы повели в счете. Надоело!".

Ранее сообщалось, что после замены Роналду обругал главного тренера Зинедина Зидана и продолжил перепалку с ним в раздевалке. Сам специалист на пресс-конференции сказал, что убрал лидера атак, чтобы поберечь его.

Сегодня "Реал" в рамках группового турнира Лиги чемпионов встретится с "Боруссией" из Дортмунда. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.