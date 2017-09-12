Криштиану Роналду, Месси и Суарес поспорят за Golden Foot

Стал известен список из 10 футболистов, которые могут получить Golden Foot. Эта награда вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
В списке претендентов оказались: Лионель Месси, Луис Суарес (оба - "Барселона"), Криштиану Роналду, Серхио Рамос (оба - "Реал"), Мануэль Нойер, Арьен Роббен (оба – "Бавария"), Икер Касильяс ("Порту"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Яя Туре ("Манчестер Сити"), Андреа Пирло ("Нью-Йорк Сити").
Стоит отметить, что данный приз можно выиграть всего лишь один раз в жизни.
Прошлые обладатели приза Golden Foot:
2003 – Роберто Баджо (Италия)
2004 – Павел Недвед (Чехия)
2005 – Андрей Шевченко (Украина)
2006 – Роналдо (Бразилия)
2007 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
2008 – Роберто Карлос (Бразилия)
2009 – Роналдинью (Бразилия)
2010 – Франческо Тотти (Италия)
2011 – Райан Гиггз (Уэльс)
2012 – Златан Ибрагимович (Швеция)
2013 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
2014 – Андрес Иньеста (Испания)
2015 – Самюэль Это'О (Камерун)
2016 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Манчестер Сити
- Дидье Дрогба
- Златан Ибрагимович
- Бавария
- Андрей Шевченко
- Луис Суарес
- Лионель Месси
- Франческо Тотти
- Криштиану Роналду
- Порту
- Алессандро Дель Пьеро
- Роналдинью
- Самюэль Это`О
- Икер Касильяс
- Андрес Иньеста
- Серхио Рамос
- Роналдо
- Райан Гиггз
- Мануэль Нойер
- Джанлуиджи Буффон
- Андреа Пирло
- Тиагу Силва
- Арьен Роббен
- Роберто Карлос
- Роберто Баджо
- Яя Туре
- Нью-Йорк Сити
- Павел Недвед