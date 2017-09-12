Криштиану Роналду, Месси и Суарес поспорят за Golden Foot

Стал известен список из 10 футболистов, которые могут получить Golden Foot. Эта награда вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

В списке претендентов оказались: Лионель Месси, Луис Суарес (оба - "Барселона"), Криштиану Роналду, Серхио Рамос (оба - "Реал"), Мануэль Нойер, Арьен Роббен (оба – "Бавария"), Икер Касильяс ("Порту"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Яя Туре ("Манчестер Сити"), Андреа Пирло ("Нью-Йорк Сити").

Стоит отметить, что данный приз можно выиграть всего лишь один раз в жизни.

Прошлые обладатели приза Golden Foot:

2003 – Роберто Баджо (Италия)

2004 – Павел Недвед (Чехия)

2005 – Андрей Шевченко (Украина)

2006 – Роналдо (Бразилия)

2007 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)

2008 – Роберто Карлос (Бразилия)

2009 – Роналдинью (Бразилия)

2010 – Франческо Тотти (Италия)

2011 – Райан Гиггз (Уэльс)

2012 – Златан Ибрагимович (Швеция)

2013 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

2014 – Андрес Иньеста (Испания)

2015 – Самюэль Это'О (Камерун)

2016 – Джанлуиджи Буффон (Италия)