20:09 | ФУТБОЛ — Испания

Криштиану Роналду грозит шестилетний тюремный срок

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Генеральный секретарь Союза финансовых специалистов (Gestha) Хосе Мария Мольинедо сообщил, что нападающему "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду грозит тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов. Ранее сообщалось, что форвард действовал по схеме своего агента Жорже Мендеша с помощью его счетов в офшорах, чтобы не платить налоги. За последние семь лет через них прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих португальцу.

 
Лидера "Реала" Криштиану РОНАЛДУ недавно заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Впрочем, он не единственный из мадрицев, уличенный в подобном.Финансовые тайны мадридского двора

– Судя по предоставленным данным, есть все основания полагать, что футболист совершил махинаций на сумму более 160 миллионов евро, - сказал для RAC 1 Мольинедо. - Видимо, речь идет о правонарушениях за последние три года. За каждый год нарушений законом предусмотрено наказание в два года лишения свободы. В конечном счете, получается, шесть лет.

Отметим, что Министерство финансов Испании сообщало, что в случае целесообразности начнет расследование по этому делу. Кроме того, 31-летнему футболисту грозило расследование по другой операции: ему якобы удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллиона евро при сделке по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро.

Криштиану Роналду избежит обвинения в неуплате налогов и заплатит штраф?

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КОММЕНТАРИИ (11)
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V0VaN

knecht alex Значит точно золотой мячик дадут, в прошлом году такая же катавасия с Месси была. 20:42 ===================================================================================================== такая же катавасия была и с неймаром, тока тому так никаких мячиков и не дали))

21:17

V0VaN

помню как поклонники этой девки стебались и издевались над аналогичными проблемами гениального гномика лео))) прилетела обратка, да и суммы побольше у девки)))

21:15

Doctor X

да, да. Месси тоже "грозил срок" за неуплату налогов

20:55

MaksAlex

Не вовремя он признался в своей ориентации

20:53

Паснаход

Жадность поражает. Даже за вычетом налогов баснословное бабло, а они всё туда же.

20:50

pravda1979

Новость о том, что Криштиану может сменить свои шикарные апартаменты на шконку в тюрьме, совсем не интересны на фоне другой новости- Леонид Викторович теперь уже не в ЦСКА.

20:48

knecht alex

Значит точно золотой мячик дадут, в прошлом году такая же катавасия с Месси была.

20:42

Гаттузо зол!

С жульем мы допустим будем нещадно бороться!(с)

20:37

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

"Если он будет сотрудничать со следствием – три года. Если будут найдены отягчающие обстоятельства – два года." - судя по всему спасет его только массовое убийство!))

20:28

Doberm@n

Кристину не посадят))

20:22

ЮКИ

дайте мяч получить!посАдите опосля 40-ка!

20:19

shpasic

будут с Месси в тюрьме в шашки играть.

20:18

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