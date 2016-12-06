Криштиану Роналду грозит шестилетний тюремный срок

Генеральный секретарь Союза финансовых специалистов (Gestha) Хосе Мария Мольинедо сообщил, что нападающему "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду грозит тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов. Ранее сообщалось, что форвард действовал по схеме своего агента Жорже Мендеша с помощью его счетов в офшорах, чтобы не платить налоги. За последние семь лет через них прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих португальцу.
– Судя по предоставленным данным, есть все основания полагать, что футболист совершил махинаций на сумму более 160 миллионов евро, - сказал для RAC 1 Мольинедо. - Видимо, речь идет о правонарушениях за последние три года. За каждый год нарушений законом предусмотрено наказание в два года лишения свободы. В конечном счете, получается, шесть лет.
Отметим, что Министерство финансов Испании сообщало, что в случае целесообразности начнет расследование по этому делу. Кроме того, 31-летнему футболисту грозило расследование по другой операции: ему якобы удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллиона евро при сделке по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро.
Криштиану Роналду избежит обвинения в неуплате налогов и заплатит штраф?
V0VaN
knecht alex Значит точно золотой мячик дадут, в прошлом году такая же катавасия с Месси была. 20:42 ===================================================================================================== такая же катавасия была и с неймаром, тока тому так никаких мячиков и не дали))
21:17
V0VaN
помню как поклонники этой девки стебались и издевались над аналогичными проблемами гениального гномика лео))) прилетела обратка, да и суммы побольше у девки)))
21:15
Doctor X
да, да. Месси тоже "грозил срок" за неуплату налогов
20:55
MaksAlex
Не вовремя он признался в своей ориентации
20:53
Паснаход
Жадность поражает. Даже за вычетом налогов баснословное бабло, а они всё туда же.
20:50
pravda1979
Новость о том, что Криштиану может сменить свои шикарные апартаменты на шконку в тюрьме, совсем не интересны на фоне другой новости- Леонид Викторович теперь уже не в ЦСКА.
20:48
knecht alex
Значит точно золотой мячик дадут, в прошлом году такая же катавасия с Месси была.
20:42
Гаттузо зол!
С жульем мы допустим будем нещадно бороться!(с)
20:37
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
"Если он будет сотрудничать со следствием – три года. Если будут найдены отягчающие обстоятельства – два года." - судя по всему спасет его только массовое убийство!))
20:28
Doberm@n
Кристину не посадят))
20:22
ЮКИ
дайте мяч получить!посАдите опосля 40-ка!
20:19
shpasic
будут с Месси в тюрьме в шашки играть.
20:18