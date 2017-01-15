Кравец спас "Гранаду" от поражения в игре с "Осасуной"

В игре 18-го тура чемпионата Испании "Гранада" сумела уйти от поражения в поединке с "Осасуной". На гол нападающего гостей Ориоля Риеры хозяева ответили точным ударом украинского форварда Артема Кравца.

В параллельной встрече "Спортинг" дома уступил "Эйбару" – 2:3.

Чемпионат Испании

Ла лига

18-й тур

"Гранада" – "Осасуна" – 1:1 (0:1)

Голы: Риера, 12 (0:1). Кравец, 69 (1:1).

"Гранада": Очоа, Ломбан, Табану, Фулькье, Везу (Понсе, 65), Сампер, Перейра, Уче, Бога, Кравец (Сильва, 75), Ацили (Буэно, 57).

"Осасуна": Марио, У.Гарсия, Карлос Клерк, Дав.Гарсия, Ойер, Торрес (Мерида Перес, 76), Тьенса (Хайме Ромеро, 76), Чаушич, Беренгер, Риера (Ривьер, 71), Леон.

Предупреждения: Перейра, 11. Тьенса, 13. Риера, 66. Дав.Гарсия, 67. Понсе, 72. Беренгер, 79. Табану, 83.

Удаления: Уче (Гранада), 73. Понсе (Гранада), 90+5.

Судья: Трухильо Суарес.

15 января. Гранада. Стадион Nuevo Los Carmenes.

"Спортинг" – "Эйбар" – 2:3 (1:3)

Голы: Адриан Гонсалес, 4 – с пенальти (0:1). Кармона, 9 (1:1). Педро Леон, 21 (1:2). Луна, 23 (1:3). Касес, 58 (2:3).

"Спортинг": Куэльяр, Аморебьета, Лильо Кастельяно, Лопес, Дуглас (Бабен, 55), Кармона, Альварес, Касес, Мойсес Гомес (Акрам Афиф, 46), Борха Вигера, Кастро (Рубен Санчес, 66).

"Эйбар": Асьер Риесго (Йоэль, 26), Луна, Дос Сантос, Лежен, Капа, Адриан Гонсалес (Фран Рико, 65), Педро Леон, Инуи (Пенья, 74), Дани Гарсия, Эскаланте, Серхио Энрич.

Предупреждения: Аморебьета, 15. Кармона, 45+1. Инуи, 45+1. Альварес, 90+2. Бабен, 90+2.

Судья: Фернандес Борбалан.

15 января. Хихон. Стадион El Molinon.