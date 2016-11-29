Каземиру завтра впервые с сентября выйдет на поле

Полузащитник "Реала" Каземиру выйдет на поле в матче 1/16 финала Кубка Испании против клуба "Культураль Леонеса". Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Встреча состоится завтра и начнется в 21.00 по московскому времени.

- Каземиру готов сыграть завтра, - цитирует L'Equipe Зидана. - Это будет его первая игра после восстановления от травмы. Затем посмотрим, сможет ли он выйти на поле в субботу. В любом случае он вернулся в общую группу и в теории готов играть все матчи.

Напомним, последний раз 24-летний хавбек последний раз играл в официальных матчах в сентябре.