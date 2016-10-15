Касильяс включил Вальдеса в пятерку лучших вратарей в истории

Голкипер "Порту" Икер Касильяс в своем блоге на YouTube назвал пятерку лучших по его мнению вратарей в истории футбола. Испанец считает, что в топ-5 игроков его амплуа входят: Петер Шмейхель, Луис Арконада, Джанлуиджи Буффон, Оливер Кан и Виктор Вальдес.

Касильяс запомнил Шмейхеля по его выступлению на чемпионате Европы 1992 года. Араконду, который был вратарем сборной Испании с 1977 по 1985 год, он всегда считал своим ориентиром. Буффона Касильяс назвал своим близким другом, а Кана - вратарем с характером. По мнению испанца, экс-вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес является безупречным профессионалом своего дела.