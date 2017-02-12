Иван Ракитич: "Травма Видаля выглядела ужасно"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после матча чемпионата Испании против "Алавеса" (6:0) отметил, что видел эпизод, в котором серьезную травму получил защитник команды Алейш Видаль. Инцидент произошел на 88-й минуте, игрок пострадал от подката Тео Эрнандеса.

- Надеюсь, Видаль скоро вернется в игру, - приводит Marca слова Ракитича. - Я был рядом с ним в том эпизоде, эта травма выглядела ужасно. Сначала я очень испугался за него. Надеюсь, там нет ничего серьезного.

Мой гол? Я хотел проявить уважение к "Алавесу", поэтому не стал бурно праздновать. Нет необходимости срывать футболку, когда ведешь в счете 5:0.