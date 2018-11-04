14:38 | Футбол — Испания

Источник: Месси считает, что Рафинья, Роберто и Дембеле тянут "Барселону" вниз

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Форвард "Барселоны"  Лионель Месси крайне недоволен игрой трех футболистов команды, сообщают испанские СМИ. Это защитник Серхи Роберто, полузащитник Рафинья Алькантара и нападающий Усман Дембеле.

По данным Don Balon, аргентинец высказал свое недовольство главному тренеру команды Эрнесто Вальверде. Он считает, что эти игроки выступают ниже необходимого уровня и тянут команду вниз.

В текущем сезоне 31-летний форвард провел 12 матчей за "Барсу" и забил 12 мячей при шести голевых передачах. Последние матчи он пропустил из-за перелома руки.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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