Испанская прокуратура возобновила расследование по пересадке печени Абидалю

Прокуратура Испании вновь будет расследовать дело о пересадке печени защитнику "Барселоны" Эрику Абидалю. Сейчас он занимает должность технического секретаря в клубе.
Как сообщает Mundo Deportivo, прокуратура направила письмо в суд, чтоб прояснить некоторые детали дела. Ранее оно уже было сдано в архив суда в Барселоне. До этого бывший президент "Барселоны" Сандро Росель подозревался в незаконном приобретении донорской печени для француза. Публике было объявлено, будто печень предоставил двоюродный брат Абидаля.
В 2011 году футболисту пересадили печень из-за онкологического заболевания.
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/