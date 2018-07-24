Испанская прокуратура возобновила расследование по пересадке печени Абидалю

Прокуратура Испании вновь будет расследовать дело о пересадке печени защитнику "Барселоны" Эрику Абидалю. Сейчас он занимает должность технического секретаря в клубе.

Как сообщает Mundo Deportivo, прокуратура направила письмо в суд, чтоб прояснить некоторые детали дела. Ранее оно уже было сдано в архив суда в Барселоне. До этого бывший президент "Барселоны" Сандро Росель подозревался в незаконном приобретении донорской печени для француза. Публике было объявлено, будто печень предоставил двоюродный брат Абидаля.

В 2011 году футболисту пересадили печень из-за онкологического заболевания.