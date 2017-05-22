Иско подтвердил, что останется в "Реале"

Полузащитник "Реала" Иско после победы в чемпионате Испании подчеркнул, что не собирается менять команду в межсезонье. Он также добавил, что обязан всем мадридскому клубу. Ранее стало известно, что новый контракт с 25-летним хавбеком будет рассчитан до 2022 года.

– Пусть болельщики будут спокойны, я остаюсь в "Реале", – приводит Marca слова Иско. – Я делаю свою работу и стараюсь выполнять ее как можно лучше, учитывая интересы команды. Чувствую себя здесь отлично рядом с футболистами такого уровня. Я очень благодарен фанатам "Малаги", для меня этот день особенный, я выиграл свой первый чемпионат, я обязан всем команде.

Напомним, что Иско играет за "Королевский клуб" с 2013 года. В текущем сезоне полузащитник провел в составе мадридцев 46 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 9 голевых передач.

"Реал" выиграл у "Малаги" (2:0) в 38-м туре чемпионата Испании и с трехочковым отрывом от "Барселоны" финишировал на первой строчке.