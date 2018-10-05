Хулен Лопетеги: "Тренер всегда отвечает за плохое, но никогда - за хорошее"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги отметил, что нормально относится к критике. Мадридцы не могут выиграть на протяжении трех последних матчей, в минувшем поединке они уступили ЦСКА (0:1) во втором туре группового турнира Лиги чемпионов.

– В "Реале" всегда максимальные требования, но у нас столько же очков, сколько у "Барселоны", – цитирует A Bola Лопетеги. – Я не сомневаюсь, что и в Лиге чемпионов мы будем там же. Да, мы проиграли в Москве, но там нам не повезло. Сейчас важно переключить внимание.

Мы всегда работаем над улучшением команды и знаем, что нужно делать, действуем спокойно. Тренер всегда несет ответственность за плохое, но никогда – не за хорошее. Так что это нормально.