В матче 9-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на выезде обыграл "Райо Вальекано" со счетом 2:1 и прервал четырехматчевую безвыигрышную серию. А "Райо Вальекано" не может победить на протяжении пяти туров кряду.

Чемпионат Испании

Лига 1

9-й тур

"Райо Вальекано" – "Хетафе" – 1:2 (0:0)

Голы: Фулькье, 63 (0:1). Акьеме, 67 – в свои ворота (0:2). Рауль де Томас, 74 (1:2).

"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Адвинкула, Гальвес, Акьеме, Трехо, Имбула (Посо, 82), Комесанья, Альваро Гарсия (Бебе, 65), Эмбарба (Хави Герра, 82), Рауль де Томас.

"Хетафе": Сория, Антунеш (Бруно Гонсалес, 82), Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Максимович, Арамбарри (Микель, 90), Анхель (Хайме Мата, 67), Хорхе Молина, Ндиай.

Предупреждения: Кабрера, 24. Арамбарри, 48. Рауль де Томас, 76. Антунеш, 77. Комесанья, 77. Суарес, 82. Хайме Мата, 84. Трехо, 86. Амат, 89.

Удаление: Трехо, 90+3.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

21 октября. Мадрид. Стадион Campo de Futbol de Vallecas.