Хави Гарсия перешел в "Бетис" из "Зенита" за 1,5 миллиона евро

Трансфер полузащитника Хави Гарсии из "Зенита" в "Бетис" состоялся за 1,5 миллиона евро, сообщает пресс-служба испанской команды. 30-летний игрок подписал с новым клубом четырехлетний контракт.
Гарсия играл за "Зенит" с 2014 года. Напомним, что 30-летний футболист играл за петербургский клуб с 2014 года. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забил 7 мячей. Он помог сине-бело-голубым выиграть чемпионат России, Кубок страны и дважды победить в Суперкубке.
"Зенит" подтвердил трансфер Гарсии в "Бетис"//
"Бетис" поприветствовал Хави Гарсию забавным видеороликом//
Таблица переходов РФПЛ
mrleff
Millwall82 - у него 2 года контракта оставалось
17:47
Millwall82
Учитывая его личку в 4 млн. Зенит в плюсе на 5,5 млн.
17:37