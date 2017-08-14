17:34 | Футбол — Испания

Хави Гарсия перешел в "Бетис" из "Зенита" за 1,5 миллиона евро

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Трансфер полузащитника Хави Гарсии из "Зенита" в "Бетис" состоялся за 1,5 миллиона евро, сообщает пресс-служба испанской команды. 30-летний игрок подписал с новым клубом четырехлетний контракт.

Гарсия играл за "Зенит" с 2014 года. Напомним, что 30-летний футболист играл за петербургский клуб с 2014 года. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забил 7 мячей. Он помог сине-бело-голубым выиграть чемпионат России, Кубок страны и дважды победить в Суперкубке.

"Зенит" подтвердил трансфер Гарсии в "Бетис"//
"Бетис" поприветствовал Хави Гарсию забавным видеороликом//
Таблица переходов РФПЛ

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mrleff

Millwall82 - у него 2 года контракта оставалось

17:47

Millwall82

Учитывая его личку в 4 млн. Зенит в плюсе на 5,5 млн.

17:37