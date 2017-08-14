"Зенит" подтвердил трансфер Гарсии в "Бетис"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Хави Гарсии в "Бетис". Отмечается, что клубы достигли соглашения о переходе футболиста.

Напомним, что 30-летний футболист играл за петербургский клуб с 2014 года. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забил 7 мячей. Он помог "Зениту" выиграть чемпионат России, Кубок страны и дважды победить в Суперкубке.

Таблица переходов РФПЛ