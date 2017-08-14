Хави Гарсия перешел в "Бетис" из "Зенита" за 1,5 миллиона евро

Трансфер полузащитника Хави Гарсии из "Зенита" в "Бетис" состоялся за 1,5 миллиона евро, сообщает пресс-служба испанской команды. 30-летний игрок подписал с новым клубом четырехлетний контракт.

Напомним, что Гарсия играл за "Зенит" с 2014 года. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забил 7 мячей. Он помог сине-бело-голубым выиграть чемпионат России, Кубок страны и дважды победить в Суперкубке.

"Зенит" подтвердил трансфер Гарсии в "Бетис"//

"Бетис" поприветствовал Хави Гарсию забавным видеороликом//

Таблица переходов РФПЛ