Хави Гарсия перешел в "Бетис" из "Зенита" за 1,5 миллиона евро

Трансфер полузащитника Хави Гарсии из "Зенита" в "Бетис" состоялся за 1,5 миллиона евро, сообщает пресс-служба испанской команды. 30-летний игрок подписал с новым клубом четырехлетний контракт.
Напомним, что Гарсия играл за "Зенит" с 2014 года. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забил 7 мячей. Он помог сине-бело-голубым выиграть чемпионат России, Кубок страны и дважды победить в Суперкубке.
"Зенит" подтвердил трансфер Гарсии в "Бетис"//
"Бетис" поприветствовал Хави Гарсию забавным видеороликом//
Таблица переходов РФПЛ
Lunatic Pride
Продолжение великолепной трансферной политики наших топ-клубов. А что, этого никто не замечает, кроме читателей, да? То, что у человека еще два года контракта, а его продают в пять раз дешевле рыночной стоимости?
01:45
foreverCSKAforever
Умеют же люди заработать.
20:35 14 августа
Док_
mrleff == Так а в чем мутность-то? На последнем году контракта заплатили около шести миллионов - по мне так многовато, но российская наценка, куда ж без неё. Бенфика, когда выкупала его из Реала, заплатила еще меньше. Ну, а показал себя в Зените (а перед этим и на мундиале) аргентинец в целом очень здоровски, контракт был пятилетним, отсюда и сумма трансфера вполне приличная. Ну а берут игруль такого уровня явно не только для чемпионства...
18:32 14 августа
mrleff
С Гараем там вообще мутная история. Как было на самом деле мы не узнаем. А так, по бумагам, чистый навар в районе 18млн евро + добытое чемпионство.
18:19 14 августа
Док_
По-моему заплатили за него три года назад около семнадцати. Один из самых неудачных трансферов Зенита что по деньгам, что по футболу. Хотя у Зенита за последние годы удачным трансфером (и то с натягом) можно назвать разве что Гарая. Натяг - потому что играл классно аргентин только первый сезон, во втором частенько крутил мульку и по итогу вообще свалил до хаты. Ну а Хави Гарсию продали как я свою первую машину - за сколько дадут)). Хотя мужик-то не старый - вроде тридцатник, да и начинал в самом Реале - на Петровском играл в 2008 в дебютной ЛЧ Зенита...
18:08 14 августа
mrleff
marksan Прибыль - это когда получаешь 10 млн евро вместо 0, как если бы он сидел на лавке до конца контракта.
17:58 14 августа
mrleff
Millwall82 - у него 2 года контракта оставалось
17:47 14 августа
Millwall82
Учитывая его личку в 4 млн. Зенит в плюсе на 5,5 млн.
17:37 14 августа