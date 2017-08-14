"Бетис" поприветствовал Хави Гарсию забавным видеороликом

"Бетис" на своей странице в Твиттере опубликовал видеоролик, в котором приветствует новичка Хави Грасию. На кадрах видео полузащитник идет на стадион Benito Villamarin под аккомпанемент русской народной песни "Калинка-малинка", по ходу снимая с себя зимние вещи.

Ранее бело-зеленые подтвердили переход испанца, который в составе "Зенита". О финансовых деталях трансфера не сообщалось.

Напомним, что 30-летний футболист играл за петербургский клуб с 2014 года. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забил 7 мячей. Он помог сине-бело-голубым выиграть чемпионат России, Кубок страны и дважды победить в Суперкубке.

"Зенит" подтвердил трансфер Гарсии в "Бетис"//

Таблица переходов РФПЛ