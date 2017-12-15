15:00 | Футбол — Испания

"Гремиу" начал вести переговоры с "Реалом" по трансферу игрока, фотографировавшегося в футболке "Барселоны"


"Гремиу" и "Реал" начали вести переговоры по возможному переходу полузащитника Артура Рамоса, сообщает Marca. По данным СМИ, бразильский клуб готов расстаться с 21-летним хавбеком за 50 миллионов евро.

Напомним, в конце ноября в сети появились фотографии Артура Рамоса в футболке "Барселоны" в компании со спортивным директором каталонцев Роберто Фернандесом. "Гремиу" намеревался подать жалобу в ФИФА на испанский клуб, но в итоге сторонам удалось прийти к мирному разрешению конфликтной ситуации.

Отметим, что полузащитник  и его агент Жорже Машаду не подписывали никаких документов с "Барселоной".

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