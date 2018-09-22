Гол Асенсио принес "Реалу" победу над "Эспаньолом"

"Реал" в матче 5-го тура чемпионата Испании обыграл "Эспаньол" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Марко Асенсио.
Чемпионат Испании
Лига 1
5-й тур
"Реал" - "Эспаньол" - 1:0 (1:0)
Гол: Асенсио, 41.
"Реал": Куртуа, Одриосола, Варан, Серхио Рамос, Начо, Модрич, Каземиру, Себальос (Васкес, 63), Иско (Льоренте, 79), Бензема (Диас, 60), Асенсио.
"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Налду, Эрмосо, Вила, Перес (Серхио Гарсия, 70), Гранеро, Рока, Дардер (Виктор Санчес, 55), Пьятти (Леу Баптистан, 55), Борха Иглесиас.
Предупреждения: Начо, 6. Рока, 26. Хави Лопес, 45+2. Каземиру, 77.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
22 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/
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