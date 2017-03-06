Габи сломал пальцы на руке и перенесет операцию

Полузащитник "Атлетико" Габи Фернандес получил бытовую травму, сообщает Football Espana. 33-летний футболист сломал два пальца на правой руке. В матче против "Валенсии" (3:0) испанец играл с повязкой на руке, но серьезность травмы заставила его обратиться к врачам. В ближайшие дни игроку сделают операцию.

Таким образом, Габи пропустит следующий матч чемпионата против "Гранады", а также ответную встречу в Лиге чемпионов против "Байера". Первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 4:2. Габи играет за мадридский клуб с 2011 года, а в текущем сезоне провел в ла лиге 24 матча и не отметился результативными действиями.