Франческо Тотти: "Неймар, Криштиану Роналду и Месси - инопланетяне"

Легенда "Ромы" Франческо Тотти считает, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду станет лучшим игроком года. А наставника мадридцев Зинедина Зидана он считает лучшим тренером.

– Неймар, Криштиану Роналду или Месси? Мы говорим о трех футбольных пришельцах, – цитирует официальный сайт ФИФА Тотти. – Я должен сказать, что мы со всеми этими игроками друг друга уважаем. Но думаю, что в итоге Криштиану Роналду опередит остальных. Он провел удивительный сезон и достиг всех поставленных целей.

Что касается тренеров, то Зидан является фаворитом по тем же причинам, что и Криштиану Роналду. Хотя Аллегри и Конте проделали замечательную работу.

У Буффона есть все шансы стать лучшим вратарем. Голкиперы оказывают огромное влияние на игру, хотя их должным образом не признают. Влияние вратарей оказывается решающим.