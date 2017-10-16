Франческо Тотти: "Неймар, Криштиану Роналду и Месси - инопланетяне"

Легенда "Ромы" Франческо Тотти считает, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду станет лучшим игроком года. А наставника мадридцев Зинедина Зидана он считает лучшим тренером.
– Неймар, Криштиану Роналду или Месси? Мы говорим о трех футбольных пришельцах, – цитирует официальный сайт ФИФА Тотти. – Я должен сказать, что мы со всеми этими игроками друг друга уважаем. Но думаю, что в итоге Криштиану Роналду опередит остальных. Он провел удивительный сезон и достиг всех поставленных целей.
Что касается тренеров, то Зидан является фаворитом по тем же причинам, что и Криштиану Роналду. Хотя Аллегри и Конте проделали замечательную работу.
У Буффона есть все шансы стать лучшим вратарем. Голкиперы оказывают огромное влияние на игру, хотя их должным образом не признают. Влияние вратарей оказывается решающим.
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Рома
- Зинедин Зидан
- Массимилиано Аллегри
- Лионель Месси
- Франческо Тотти
- Криштиану Роналду
- Джанлуиджи Буффон
- Антонио Конте
karlikf1
Это я напр. и без Тотти знаю. По мне, так даже не скажешь, кто из них сильнее, талантливее как футболист. Во всяком случае, Месси поставил бы на почётное третье место.
18:36
oleg.bob
Ней-то каким боком?!
18:04