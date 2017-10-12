Филипе Луис: "Мне нравится Пике, хотя я часто не согласен с тем, что он говорит"

Защитник "Атлетико" Филипе Луис признался, что ему нравится прямолинейность игрока "Барселоны" Жерара Пике. Также он рассчитывает, что другие футболисты будут следовать примеру испанца и не стесняться высказывать свою точку зрения.

- Мне нравится Пике, хотя я часто не согласен с тем, что он говорит, - цитирует Mundo Deportivo Луиса. - Но он смелый, как Арбелоа. Это люди, которые не боятся говорить то, что они думают и не скрывается за своей славой. Это замечательно и, надеюсь, больше футболистов будут похожи на них