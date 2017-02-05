Фанаты "Райо Вальекано" - Зозуле: "Тебе здесь не место"

Во время игры 24-го тура второго дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альмерией" (1:0) болельщики хозяев поля в очередной раз высказались против перехода в команду нападающего "Бетиса" Романа Зозули, информирует Marca. Фанаты "пчел" перед встречей раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечеркнутого украинского игрока в форме клуба, а во время встречи растянули баннер, на котором было написано: "Вальекас – свобода, равенство, солидарность. Зозуле здесь не место". Кроме того, болельщики устроили акцию протеста против действующих руководителей команды.

Напомним, что перед закрытием трансферного окна футболист перешел к "пчелам" на правах аренды, но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.

После недавней встречи руководителей лиги, клубов и самого Зозули футболисту предложили доиграть сезон в "Райо Вальекано". Руководители команды гарантировали форварду личную безопасность в случае возвращения в клуб.