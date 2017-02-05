Фанаты "Райо Вальекано" распространяли листовки с фотографией перечеркнутого Зозули

Перед игрой 24-го тура второго дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альмерией" хозяева поля в очередной раз высказались против перехода в команду нападающего "Бетиса" Романа Зозули, информирует Marca. Фанаты "пчел" перед встречей раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечеркнутого украинского игрока в форме клуба.

Напомним, что перед закрытием трансферного окна футболист перешел к "пчелам" на правах аренды, но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.

После недавней встречи руководителей лиги, клубов и самого Зозули игроку предложили доиграть сезон в "Райо Вальекано". Руководители команды гарантировали форварду личную безопасность в случае возвращения в клуб.