18:13 | ФУТБОЛ — Испания

Фанаты "Райо Вальекано" распространяли листовки с фотографией перечеркнутого Зозули

Листовки фанатов "Райо Вальекано". Фото Marca
Листовки фанатов "Райо Вальекано". Фото Marca
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Перед игрой 24-го тура второго дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альмерией" хозяева поля в очередной раз высказались против перехода в команду нападающего "Бетиса" Романа Зозули, информирует Marca. Фанаты "пчел" перед встречей раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечеркнутого украинского игрока в форме клуба.

Напомним, что перед закрытием трансферного окна футболист перешел к "пчелам" на правах аренды, но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.

После недавней встречи руководителей лиги, клубов и самого Зозули игроку предложили доиграть сезон в "Райо Вальекано". Руководители команды гарантировали форварду личную безопасность в случае возвращения в клуб.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Если Зозуля и "бандер-лог", так что из этого? На крайняк, поселить его в местном зоопарке и показывать ЗА ДЕНЬГИ! Вот и польза местному бюджету будет!!!

18:28

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