Фанаты "Райо Вальекано" распространяли листовки с фотографией перечеркнутого Зозули

Перед игрой 24-го тура второго дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альмерией" хозяева поля в очередной раз высказались против перехода в команду нападающего "Бетиса" Романа Зозули, информирует Marca. Фанаты "пчел" перед встречей раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечеркнутого украинского игрока в форме клуба.
Напомним, что перед закрытием трансферного окна футболист перешел к "пчелам" на правах аренды, но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.
После недавней встречи руководителей лиги, клубов и самого Зозули игроку предложили доиграть сезон в "Райо Вальекано". Руководители команды гарантировали форварду личную безопасность в случае возвращения в клуб.
Ботаникум
Если Зозуля и "бандер-лог", так что из этого? На крайняк, поселить его в местном зоопарке и показывать ЗА ДЕНЬГИ! Вот и польза местному бюджету будет!!!
18:28