16:12 3 февраля | ФУТБОЛ — Испания

"Райо Вальекано" предлагает Зозуле вернуться и гарантирует безопасность

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"Райо Вальекано" на своем официальном сайте предложил украинскому нападающему Роману Зозуле вернуться в клуб. Ранее "Бетис" отдал форварда в аренду до конца сезона, но болельщики "Райо", славящиеся своими левыми взглядами, устроили массовые протесты, обвинив футболиста в неонацистских взглядах. Руководство клуба вынуждено было отказаться от его аренды, из-за чего футболист пропустит остаток сезона, поскольку был исключен "Бетисом" из заявки и не может в нее вернуться из-за закрытия трансферного окна.

"Райо" встретился с представителями ассоциации испанских игроков и ла лиги, на котором было решено обеспечить безопасность Зозуле в профессиональной деятельностии и в личной жизни. Ему было дано время до понедельника, чтобы принять решение по поводу будущего.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Буква Ё

sprut73, одеть Надежду, надеть одежду, неужели так сложно запомнить. Или ты не русский? Агент Запада? Куда Трамп смотрит:(

20:04 3 февраля

sprut73

Что-то недоброе задумали... Наверное кастрюлю на голову оденут

17:02 3 февраля

Ботаникум

Зозуля, цыпа-цыпа-цыпа!!!!!!!!!!

16:51 3 февраля

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