"Райо Вальекано" предлагает Зозуле вернуться и гарантирует безопасность

"Райо Вальекано" на своем официальном сайте предложил украинскому нападающему Роману Зозуле вернуться в клуб. Ранее "Бетис" отдал форварда в аренду до конца сезона, но болельщики "Райо", славящиеся своими левыми взглядами, устроили массовые протесты, обвинив футболиста в неонацистских взглядах. Руководство клуба вынуждено было отказаться от его аренды, из-за чего футболист пропустит остаток сезона, поскольку был исключен "Бетисом" из заявки и не может в нее вернуться из-за закрытия трансферного окна.
"Райо" встретился с представителями ассоциации испанских игроков и ла лиги, на котором было решено обеспечить безопасность Зозуле в профессиональной деятельностии и в личной жизни. Ему было дано время до понедельника, чтобы принять решение по поводу будущего.
Буква Ё
sprut73, одеть Надежду, надеть одежду, неужели так сложно запомнить. Или ты не русский? Агент Запада? Куда Трамп смотрит:(
20:04 3 февраля
sprut73
Что-то недоброе задумали... Наверное кастрюлю на голову оденут
17:02 3 февраля
Ботаникум
Зозуля, цыпа-цыпа-цыпа!!!!!!!!!!
16:51 3 февраля