"Райо Вальекано" предлагает Зозуле вернуться и гарантирует безопасность

"Райо Вальекано" на своем официальном сайте предложил украинскому нападающему Роману Зозуле вернуться в клуб. Ранее "Бетис" отдал форварда в аренду до конца сезона, но болельщики "Райо", славящиеся своими левыми взглядами, устроили массовые протесты, обвинив футболиста в неонацистских взглядах. Руководство клуба вынуждено было отказаться от его аренды, из-за чего футболист пропустит остаток сезона, поскольку был исключен "Бетисом" из заявки и не может в нее вернуться из-за закрытия трансферного окна.

"Райо" встретился с представителями ассоциации испанских игроков и ла лиги, на котором было решено обеспечить безопасность Зозуле в профессиональной деятельностии и в личной жизни. Ему было дано время до понедельника, чтобы принять решение по поводу будущего.