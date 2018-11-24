"Эйбар" - "Реал": прямая видеотрансляция - в 15.00

В матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 24 ноября, "Реал" на выезде сыграет с "Эйбаром".

Мадридский клуб после серии неудач на старте сезона уволил главного тренера Хулена Лопетеги. До конца чемпионата командой руководит Сантьяго Солари. Под его руководством "Реал" одержал четыре победы подряд, в которых пропустил два мяча и забил 15. В ла лиге клуб занимает шестое место с 20 очками.

"Эйбар" набрал 15 очков в чемпионате и идет на 13-й строчке.

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"Эйбар" - "Реал": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 13-й тур, 24 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 15.00 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей