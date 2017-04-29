"Эспаньол" посмеялся над Месси, праздновавшим гол в ворота "Реала"

"Эспаньол" оригинальным образом напомнил болельщикам о матче 35-го тура чемпионата Испании против "Барселоны". В своем "Твиттере" клуб опубликовал изображение футболки, которая висит на двух вытянутых руках. "Помните, что важно", - говорится в подписи.

Вероятно, таким образом "Эспаньол" обыграл необычное празднование гола Лионелем Месси в ворота "Реала". Забив победный мяч в концовке матча ла лиги, аргентинец подбежал к трибунам, снял футболку и протянул ее в сторону болельщиков на вытянутых руках.

Дерби "Эспаньол" -"Барселона" состоится сегодня, 29 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.