Эрнесто Вальверде - о проблемах "Реала": "Месяц назад писали, что это у "Барселоны" катастрофа"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде на вопрос о проблемах в "Реале" ответил, что только неделю назад все писали о катастрофе каталонцев. Он также добавил, что эмоциональный фактор принципиален в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Жироны".

– Проблемы в "Реале"? Месяц назад писали, что это у нас якобы катастрофа, – приводит Marca слова Вальверде. – Каждую неделю все меняется. Если судить по результату, то кто-то выше, а кто-то ниже.

Матч против "Жироны" очень важен. Это дерби, поэтому эмоциональный фактор принципиален. Мы понимаем, что они будут мотивированы сильнее, чем обычно, мы должны держать это в уме.

Напомним, "Реал" после пяти туров идет на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидера "Барселоны" на семь очков.